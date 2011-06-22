У Києві хочуть ввести податок на нерухомість

У Києві з 2012 року буде встановлено чотири місцеві податки і збори.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.

Зокрема, він поінформував, що завтра, 23 червня, на засідання сесії Київської міської ради буде винесено проект рішення міськради «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві». За словами Р.КРАМАРЕНКА, цим рішенням пропонується встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичний збір, збір за місце для паркування транспортних засобів і збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності.

Сьогодні в Києві вже функціонують туристичний збір, збір за місце для паркування транспортних засобів і збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності.

Ставку туристичного збору для громадян України та іноземців, які прибувають на територію Києва, пропонується встановити на рівні 1% від вартості всього періоду проживання за вирахуванням ПДВ.

Збір за місце для паркування транспортних засобів пропонується встановити на рівні ставки збору за кожен день здійснення діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки в розмірі від 0,03% у межах третьої територіальної зони м. Києва, 0,04% - у межах другої територіальної зони і 0,05% - у межах першої територіальної зони Києва.

Ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пропонується встановити на рівні 1% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр житлової площі для квартир, площа яких не перевищує 240 кв. метрів, і житлових будинків, площа яких не перевищує 500 кв. метрів, і 2,7% - для квартир, площа яких перевищує 240 кв. метрів, і житлових будинків, площа яких перевищує 500 кв. метрів.

Ставка збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності (торгова діяльність у пунктах продажу товарів, надання платних побутових послуг із переліку, визначеного Кабінетом міністрів, торгівля валютою в пунктах обміну, діяльність у сфері розваг) встановлюється в межах від 0,08 до 0,4 розмірів мінімальної заробітної плати на місяць. Окрім цього, на певні види діяльності Податковим кодексом України встановлюються підвищені ставки збору.

За інформацією Р.КРАМАРЕНКА, на сьогодні туристичний збір платять 115 юридичних осіб, торговий патент сплатили 4848 юридичних і 1161 фізичних осіб. Платниками єдиного податку є 14 тис. 315 юридичних осіб, також налічується 79 тис. 401 фізичних осіб-підприємців. "Введення місцевих податків і зборів без урахування єдиного податку дозволить залучити в 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва близько 70 млн. грн. Очікувані надходження єдиного податку в умовах чинного законодавства - 228 млн. грн.", - зазначив він.