Шуфрич вгрохає у МНС 100 мільйонів гривень

Цього року за підтримки уряду в системі МНС вперше з`явилася можливість оновити на 5-7% технічні засоби, на що будуть направлені 100 мільйонів гривень із держбюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, про це сказав міністр МНС Нестор ШУФРИЧ під час церемонії урочистого випуску магістрів, спеціалістів і бакалаврів МНС в Університеті цивільного захисту України в Харкові.

Він також повідомив, що у вівторок, 26 червня, у Харкові відбудеться науково-практична конференція „МНС України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”, де буде обговорена нова концепція розвитку цивільного захисту України. Як підкреслив Н.ШУФРИЧ, необхідність цієї конференції та обговорення концепції міністерства викликана тим, що у дев’яності роки система цивільної оборони та пожежної безпеки виявилася повністю зруйнованою. На жаль, кількість пожежних частин в Україні у порівнянні з тим, що було за радянських часів, зменшилася у 10 разів. І тепер особливо проблемною є сільська місцевість, де часто місцеві пожкоманди тільки констатують закінчення пожежі.

При цьому міністр зауважив, що планується у 2-2,5 раза збільшити кількість пожежних підрозділів на селі, модернізувати обладнання всієї системи цивільного захисту населення.