У Севастополі кожен п'ятий наркозалежний - молода жінка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний лікар міської психіатричної лікарні Георгій КАДОМЦЕВ в ефірі регіональної державної телерадіокомпанії.

«У Севастополі кожен п'ятий хворий на наркоманію - жінка. Причому молода жінка. І співвідношення жінок і чоловіків поволі, але вірно змінюється. Жінки поступово наздоганяють чоловіків, що викликає наше величезне занепокоєння», - сказав він.

Також, за твердженням Г.КАДОМЦЕВА, за статистикою розповсюдження наркоманії в Україні, «Севастополь перебуває в числі сумних лідерів: понад 1200 хворих страждають на наркоманію і перебувають у нас на обліку». Хоча, як додав він, «фактично з усіх позицій їх має бути вдвічі більше».

Коментуючи хід виконання в місті програми лікування наркозалежних замісною терапією метадоном, головлікар відзначив, що відповідну роботу з її виконання було проведено управлінням охорони здоров'я міської держадміністрації. «118 осіб лікується у нас за цією програмою. Враховуючи, що в середньому кожний з них на рік скоює щонайменше по 10 злочинів, ми таким чином «профілактували» 1300 злочинів», - сказав Г.КАДОМЦЕВ, додавши, що «метадонова терапія потрібна».

Як повідомлялося, в лютому 2009 року Севастопольська міськрада заборонила використовувати об'єкти комунальної власності для реалізації державного пілотного проекту «Метадонова терапія» і прийняла звернення до керівництва держави і депутатів Верховної Ради і обласних рад із закликом заборонити використання метадону при лікуванні наркоманів. Начальник управління охорони здоров'я Севастопольської МДА Віктор ПОЛОГОВ тоді назвав це рішення абсурдним і заявив журналістам, що депутати перевищили свої повноваження.