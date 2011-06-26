Калєтнік має намір домогтися введення ПДВ на імпортні ліки
19:24, 26 червня 2011Суспільство
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67% українського ринку
Державна митна служба України має намір домагатися скасування пільг зі сплати ПДВ для імпортних лікарських засобів.
«Розраховую, що ми цього року досягнемо скасування пільг з несплати ПДВ для імпортних лікарських препаратів», - сказав глава ДМС Ігор Калєтнік в інтерв`ю ZN.UA.
«Ця схема ухилення від сплати податків шляхом фіктивного завищення фактурної вартості ліків гальмує розвиток вітчизняної фармацевтики», - упевнений митник.
В 2010 році імпортні ліки у вартісному вираженні займали 67% українського ринку.
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