Калєтнік має намір домогтися введення ПДВ на імпортні ліки

Державна митна служба України має намір домагатися скасування пільг зі сплати ПДВ для імпортних лікарських засобів.

«Розраховую, що ми цього року досягнемо скасування пільг з несплати ПДВ для імпортних лікарських препаратів», - сказав глава ДМС Ігор Калєтнік в інтерв`ю ZN.UA.

«Ця схема ухилення від сплати податків шляхом фіктивного завищення фактурної вартості ліків гальмує розвиток вітчизняної фармацевтики», - упевнений митник.

В 2010 році імпортні ліки у вартісному вираженні займали 67% українського ринку.