Калєтнік має намір домогтися введення ПДВ на імпортні ліки

19:24, 26 червня 2011
Суспільство
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67% українського ринку

Державна митна служба України має намір домагатися скасування пільг зі сплати ПДВ для імпортних лікарських засобів.

«Розраховую, що ми цього року досягнемо скасування пільг з несплати ПДВ для імпортних лікарських препаратів», - сказав глава ДМС Ігор Калєтнік в інтерв`ю ZN.UA.

«Ця схема ухилення від сплати податків шляхом фіктивного завищення фактурної вартості ліків гальмує розвиток вітчизняної фармацевтики», - упевнений митник.

В 2010 році імпортні ліки у вартісному вираженні займали 67% українського ринку.

 

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