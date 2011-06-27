ФДМУ повторно виставив на продаж половину заводу «Автонавантажувач»

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу 57,389% акцій ВАТ «Львівський завод «Автонавантажувач».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становить 8 млн. 775 тис. грн.

Конкурс з продажу акцій ВАТ «Львівський завод «Автопогружчик» відбудеться через 75 днів від дня його оголошення 22 червня 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФДМУ не зміг провести оголошені приватизаційні конкурси підприємства через відсутність заявок.

Довідка УНІАН. ВАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» створене в 1996 році шляхом реорганізації державного підприємства «ЛАНТ», яке займалося виробництвом підйомного і такелажного устаткування. З червня 2000 року не здійснює виробничої діяльності.

ВАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» володіє пакетами акцій ЗАТ «Автонавантажувач» (39,41%), ЗАТ «Ремонтно-інструментальний завод» (66,64%), ДП «ТУР» ВАТ «ЛЗА» (100%).

За результатами І кварталу 2011 року збиток підприємства становив 259 тис. грн., дебіторська заборгованість – 2 млн. 46 тис. грн., кредиторська заборгованість – 2 млн. 736 тис. грн.

Статутний фонд – 15 млн. 288 тис. 650 грн.