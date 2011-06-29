Гришенко і Фірташ підписали Генеральну угоду

Міністерство закордонних справ України та роботодавці спільно працюватимуть над посиленням позицій українського експорту на зовнішніх ринках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Об‘єднаного руху роботодавців України, про це йдеться у Генеральній угоді про співробітництво, яку у середу в Києві підписали міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та голова Об‘єднаного руху роботодавців України Дмитро ФІРТАШ.

В угоді відзначається, що консолідація зусиль держави та приватного сектору економіки в умовах глобальних викликів та фінансово-економічних криз сприятиме економічному зростанню України.

Зокрема, налагодження державно-приватного партнерства у зовнішньоекономічній сфері дозволить зміцнити позиції української продукції на міжнародних ринках, сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості України, а відтак, - покращенню її міжнародного іміджу.

Дипломати та роботодавці домовились, що спільно вживатимуть заходів щодо надання підтримки українським підприємствам у відносинах з іноземними партнерами.

Українські роботодавці оперативно інформуватимуть МЗС про бар’єри та перешкоди на шляху посилення економічної присутності України за кордоном, а також надаватимуть пропозиції щодо їх подолання.

Крім того, сторони досягли згоди про необхідність вироблення спільних рекомендацій щодо забезпечення узгоджених дій органів виконавчої влади України з метою посилення присутності продукції українських виробників на зовнішніх ринках.

МЗС у свою чергу погодилося надавати українським виробникам – членам Об‘єднаного руху роботодавців організаційну та інформаційну підтримку в реалізації зовнішньоекономічних проектів за кордоном та виходу на нові ринки збуту.

Після підписання угоди К.ГРИЩЕНКО наголосив на послідовності політики МЗС щодо створення сприятливих умов вітчизняним виробникам на зовнішніх ринках та надання відповідної підтримки з боку держави.

«Президент України поставив перед МЗС чітке завдання – економізувати зовнішню політику нашої держави. В березні у міністерстві було створено Раду експортерів, до якої увійшли провідні машинобудівні компанії України. Сьогодні ми підписали угоду про співробітництво з організацією, яка об’єднує підприємства, на яких працюють близько 8 млн. працівників. Таким чином, ми збільшуємо коло тих, хто зацікавлений у виході на нові міжнародні ринки збуту і хто потребує нашої кваліфікованої підтримки», - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

У свою чергу, Д.ФІРТАШ заявив, що українським роботодавцям та дипломатам необхідно спільно робити енергійні кроки, спрямовані на розширення економічної присутності України на світових ринках. «Державі та бізнесу необхідно консолідувати свої зусилля для забезпечення стабільного економічного зростання України. Тільки об‘єднавши зусилля та отримавши підтримку держави, вітчизняна економіка зможе успішно працювати на зовнішніх ринках», - зауважив голова Об‘єднаного руху роботодавців.

За словами Д.ФІРТАША, прикладами ефективної співпраці держави та бізнесу у розвитку зовнішньоекономічної співпраці можуть бути Німеччина та Нідерланди. У цих країнах, зазначив він, економічне зростання забезпечується за рахунок експорту – у Німеччині він становить 46% ВВП, у Нідерландах – 67%.

Д.ФІРТАШ підкреслив, що для українських роботодавців міжнародна діяльність є одним з пріоритетів. «Зараз ми розвиваємо активну співпрацю з партнерськими організаціями Китаю, Індії, Росії, країн Європейського Союзу. Надалі ми плануємо надавати підтримку українському бізнесу на системній основі. І в цьому ми розраховуємо на професіоналізм українських дипломатів», - додав Д.ФІРТАШ.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ значно розширив повноваження МЗС України у зовнішньоекономічній сфері. Торговельно-економічні місії, які раніше підпорядковувалися Міністерству економіки України, у 2010 році були перетворені на економічні відділи закордонних дипломатичних установ і на сьогодні підпорядковані МЗС України. Згідно з новим положенням про МЗС, міністерство наділено функціями надання допомоги українським підприємствам у просуванні вітчизняної продукції на зовнішні ринки збуту, пошуку потенційних партнерів, проведення за кордоном презентаційних заходів та сприяння залученню інвестицій в Україну. Для виконання поставлених керівництвом України завдань 15 березня 2011 року при МЗС було створену Раду експортерів, до складу якої увійшли 17 провідних підприємств машинобудування з річним товарообігом понад 40 млрд. грн. Планується значне розширення Ради у найближчій перспективі.

Об‘єднаний рух роботодавців України об‘єднує 21 організацію роботодавців. Їх членами є понад 300 тис. підприємств та організації, на яких працюють майже 8 млн. осіб.