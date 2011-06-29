Бомжів перевіряють на холеру

У місті Маріуполі Донецької області на виконання розпорядження міського голови Юрія ХОТЛУБЕЯ госпіталізовано 15 осіб без постійного місця проживання з метою обстеження і спостереження на предмет виявлення носіїв холерного вібріона.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольської міської ради, дане розпорядження Ю. ХОТЛУБЕЯ стосувалося госпіталізації осіб без постійного місця проживання до Центру реабілітації і лікувальних установ міста для проходження обстеження на захворювання холерою.

Згідно з повідомленням, на сьогодні, 29 червня, міською СЕС спільно з лікарнею швидкої допомоги та дільничною службою лікувальних установ в ізолятор міської лікарні № 1 було госпіталізовано 15 осіб без постійного місця проживання з метою подальшого їх обстеження і спостереження.

У міськраді запевнили, що в подальшому ця робота буде продовжуватися, а у разі заповнення ізолятора такі люди будуть госпіталізовані в інші лікувальні установи міста.

Як повідомляв УНІАН, за даними санітарно-епідеміологічної станції Донецької області, 28 червня в Маріуполі був зареєстрований один новий випадок захворювання холерою – у чоловіка без постійного місця проживання, який зловживає алкоголем. Хворий заразився, купаючись у річці Кальчик, він був доставлений до лікарні для проходження лікування.

Епідеміологи констатували, що всього станом на 29 червня у м. Маріуполі було зареєстровано 18 випадків захворювання на холеру (викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава) і 9 вібріононосіїв такого ж збудника серед клінічно здорових осіб.

16 хворих і 9 вібріононосіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані.