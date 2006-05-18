Семенюк вибила для ”Криворіжсталі” тринадцяту зарплату

Керівництво «Міттал Стіл Кривий Ріг» погодилося з претензіями Фонду державного майна України з приводу невиконання інвестиційних зобов`язань у частині перегляду тарифної сітки.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявила голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК.

За її словами, такі запевнення було висловлено генеральним директором компанії Нарендрою ЧОДЕРІ на зустрічі у Фонді держмайна.

«Я зустрілася з паном ЧОДЕРІ, який представляв компанію. Вони були у мене на особистому прийомі, і вони сказали: не потрібно чекати 6 червня, ми зауваження зрозуміли. Претензії я їм вручила, тож чекаємо їх виконання», - сказала В.СЕМЕНЮК.

Крім того, вона повідомила, що в даний час Фонд держмайна чекає також, що за результатами зборів акціонерів «Міттал Стіл Крівий Ріг» ухвалить рішення про виплату 13-ї зарплати. «Тепер у них збори акціонерів, вони повинні вирішити 13-у зарплату. Я побачу після зборів акціонерів. Якщо цього не виконають, то й другий пункт буде претензією», - сказала вона.

В.СЕМЕНЮК відзначила, що у випадку, якщо компанія не ухвалить рішення про виплату 13-ї зарплати, Фонд держмайна звернеться з черговою претензією.

Як повідомлялося, в березні ц.р. голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК заявила, що під час перевірки виконання інвестзобов`язань Фонд зафіксував невиконання цих зобов`язань з боку нового власника МСКР. За її словами, власники підприємства не підвищили заробітну плату з урахуванням розміру прожиткового мінімуму, а також не виплатили працівникам 13-у зарплату за підсумками 2005 року.

Офіційний сайт ФДМУ повідомляє, у Фонді державного майна України 16 травня відбулася зустріч керівництва ВАТ «Міттал Стіл Крівий Ріг», зокрема, генерального директора товариства Н.ЧОДЕРІ і представників компанії Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) з головою ФДМУ В.СЕМЕНЮК і відповідальними співробітниками ФДМУ.

Зустріч відбулася за ініціативою компанії Mittal Steel з метою обговорення спірної ситуації, що виникла у зв`язку з невиконанням компанією деяких умов договору.

Н.ЧОДЕРІ під час зустрічі відзначив, що покупець вживає вичерпних заходів з метою виконання взятих на себе зобов`язань, у тому числі і соціальних. Про це свідчать показники діяльності підприємства. Виникнення спірних ситуацій щодо цих зобов`язань, відзначив він, може бути викликане виключно різним баченням сторонами їх змісту, як це і відбувається в даному випадку.

Разом з тим, відзначив Н.ЧОДЕРІ, позиція покупця грунтується на необхідності вирішення таких питань виключно шляхом переговорів, зокрема, у разі потреби, із залученням третіх осіб, не передаючи такі суперечки в суд. Він запевнив, що претензії, пред`явлені Фондом, буде розглянуто і в разі визнання їх обґрунтованими, буде задоволено в найкоротший строк.

У свою чергу В.СЕМЕНЮК відзначила уніфікований підхід з боку органів приватизації до покупців державного майна, які повинні виконувати взяті під час приватизації зобов`язання відповідно до умов договорів купівлі-продажу і вимог законодавства. Щодо спірного зобов`язання, яке передбачає підвищення тарифної ставки на підприємстві, то, як відзначила В.СЕМЕНЮК, позиція Фонду залишається незмінною - дане зобов`язання має виконуватися, що Фонд і вимагатиме від покупця в рамках своїх повноважень. Свідчення цього, за її словами, є направлення покупцеві 12 травня 2006 року відповідної претензії.