Уряд затвердив зразок нового закордонного паспорта громадянина України

Кабінет міністрів України затвердив технічний опис та зразок бланку нового закордонного паспорту громадянина України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

Згідно з постановою уряду, текст якої є у розпорядженні УНІАН, внесення даних до бланків документів здійснюється: у паспорті – способом лазерного гравіювання або способом принтерного друку, у проїзному документі – способом принтерного друку фарбою чорного кольору українськими та латинськими літерами із застосування верхнього регістру.

Паспорт оформляється на період до десяти років без права на продовження його дії на такий же строк, як це передбачалося раніше.

У паспорті також буде зазначатися ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов’язкових платежів.

Постанова також затверджує нову транслітерацію латинськими літерами.

Створення паспорту громадянина України для виїзду за кордон нового зразка підносить його рівень до рівня документів нового покоління, якими користуються у розвинених європейських країнах, зазначається у пояснювальній записці МВС до проекту постанови Кабміну.

Крім того, МВС вважає, що введення паспорту нового зразка сприятиме прискоренню створення Єдиного державного реєстру фізичних осіб, що значно покращить рівень обслуговування громадян в усіх структурах, які працюють з ідентифікаційними документами. Це також полегшить роботу правоохоронних органів та прикордонних служб, оскільки паспорт може містити біометричну ідентифікацію громадянина і сприятиме прискоренню процедури ідентифікації та реєстрації громадян України при переміщенні за кордоном.

Крім того, у пояснювальній записці зазначається, що запровадження паспорту нового зразка є відповіддю України на ухвалену Радою безпеки ООН резолюцію від 28 вересня 2001 року про заходи боротьби з міжнародним тероризмом.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня МЗС на засіданні Кабінету Міністрів порушило питання щодо проблем, які виникли із затримкою видачі закордонних паспортів громадянам України.

Як повідомлялося, МВС розробило новий зразок закордонного паспорта, однак Кабмін новий зразок закордонного паспорта ще не затвердив. Між тим ВВІРи останнім часом припинили видавати українцям закордонні паспорти чинного зразка.

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 13 червня на засіданні Кабінету Міністрів доручив Міністерству внутрішніх справ та Відділам віз і реєстрацій (ВВІР) негайно продовжити видачу закордонних паспортів чинного зразка до впровадження паспортів нового зразка.

Натомість Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 12 травня постановив, що закордонні паспорти для громадян України старого зразка є чинними впродовж терміну їхньої дії.