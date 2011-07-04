Біля метро в Москві задушили і спалили 22-річну українку

Біля станції метро "Текстильники" в Москві вбили 22-річну приїжджу з України Юлію Кабанову. Щоб приховати сліди злочину, тіло дівчини намагалися спалити.

Як повідомляє ТСН з посиланням на Life News, труп українки знайшли випадкові перехожі на вулиці Люблінській. "Ми спочатку думали, що це сміття підпалили, а коли побачили, що горить людина, збили полум`я", - розповіли очевидці події. На тілі дівчини експерти виявили сліди насильницької смерті - синяк від зашморгу і відкриту черепно-мозкову травму.

"Ймовірно, її спочатку задушили, потім пробили голову молотком або подібним знаряддям, а потім підпалили", - уточнили в правоохоронних органах.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу. Ведеться розшук злочинців.