Попов запевняє, що проїзд в київському метро не дорожчатиме

18:13, 04 липня 2011
Суспільство
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Заява на апаратній нараді 

У Київській міськдержадміністрації запевняють, що вартість проїзду у столичному метро не підвищуватиметься.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ під час проведення розширеної апаратної наради.

«Я категорично запевняю, що сьогодні Київська міська державна адміністрація не планує підвищення вартості проїзду у столичному метрополітені», – сказав керівник КМДА.

 

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