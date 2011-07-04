Попов запевняє, що проїзд в київському метро не дорожчатиме

У Київській міськдержадміністрації запевняють, що вартість проїзду у столичному метро не підвищуватиметься.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ під час проведення розширеної апаратної наради.

«Я категорично запевняю, що сьогодні Київська міська державна адміністрація не планує підвищення вартості проїзду у столичному метрополітені», – сказав керівник КМДА.