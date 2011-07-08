Західний кордон України постійно змінюється

Кабінет міністрів України схвалив Концепцію державної політики щодо визначення лінії державного кордону у зв’язку з природними змінами русел прикордонних річок Західний Буг і Тиса та врегулювання питання користування територіями, що зазнали змін внаслідок таких явищ.

Текст розпорядження від 29 червня № 630-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Метою концепції є розроблення державної політики щодо проходження лінії державного кордону у зв’язку з природними змінами русел річок Західний Буг і Тиса, врегулювання питання користування територіями, що зазнали змін внаслідок таких явищ, запровадження єдиного підходу до вирішення аналогічних проблем, що можуть виникнути уздовж усього державного кордону.

Концепцію передбачається реалізовувати протягом 2011-2012 та наступних років.

Для реалізації концепції передбачається звернутися до Конституційного Суду України з поданням щодо офіційного тлумачення статті 73 Конституції України з метою виконання міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, в частині того, чи є підставою для зміни лінії державного кордону України без проведення всеукраїнського референдуму, передбаченого зазначеною статтею Конституції, документи демаркації державного кордону України, укладені відповідно до міжнародних договорів України та затверджені Кабінетом міністрів України згідно з абзацом 2 статті 4 Закону “Про державний кордон”, а також можливий міжнародний договір України про обмін територіями між нею та сусідньою державою.