Тігіпко подякував працівницям згорілого будинку за героїзм

Віце-прем‘єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО відвідав у лікарні людей, які були госпіталізовані внаслідок пожежі, що сталася сьогодні вночі у Дубровицькому районному територіальному центрі соціального обслуговування на Рівненщині.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

С.ТІГІПКО побажав потерпілим від пожежі, які наразі перебувають у центральній районній лікарні м. Дубровиця, найшвидшого одужання.

«На сьогодні важливо забезпечити всі умови для одужання тих, хто постраждав від пожежі», - наголосив С.ТІГІПКО, додавши, що їм потрібна як медична, так і психологічна допомога.

Віце-прем‘єр-міністр підкреслив, що уряд виділить кошти для допомоги потерпілим, а також родинам загиблих внаслідок пожежі.

С.ТІГІПКО подякував двом працівницям центру, які особисто врятували кілька людей під час пожежі. «Ви проявили неабиякий героїзм», - зазначив урядовець, побажавши жінкам одужання.