Найімовірніше, причиною трагедії на Рівненщині став недопалок

Найімовірніше, причиною трагедії на Рівненщині став людський фактор.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це заявив сьогодні віце-прем‘єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, який наразі перебуває в Рівненській області, де сьогодні вночі сталася пожежа у Дубровицькому районному територіальному центрі соціального обслуговування.

«Безпосередньо на місці пригоди стало відомо, що один з мешканців будинку для літніх людей курив незадовго до цього, й саме недопалок міг спричинити пожежу. Порушено кримінальну справу, в ході розслідування якої й буде названо остаточну причину трагедії», - говориться в повідомленні.

«Наразі працює Урядова комісія, правоохоронці. Ми будемо жорстко розбиратися в причинах трагедії», - наголосив С.ТІГІПКО. При цьому він зазначив, що будівля закладу була досить стара, збудована в 1950 році.