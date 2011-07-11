Мажор Ландік у 2007-ому збив на смерть 17-річного хлопця?

У 2007 році депутат Луганської міської ради Роман ЛАНДІК, якого обвинувачують у здійсненні хуліганських дій в одному з ресторанів Луганська, на своєму автомобілі наїхав на 17-річного хлопця, і залишився безкарним.

Про це пише газета «Сегодня» (№ 148 від 11 липня) з посиланням на власні джерела.

«Майже щороку була якась історія за участі Роми, але його все тато прикривав. Наприклад, у 2007-му Роман на своєму авто наїхав на 17-річного хлопця. Були свідки, які бачили, що він був за кермом. Але потім втрутився батько - знайшлася інша людина, яка сказала, що це вона керувала машиною, узяла провину на себе. Що зараз з цією людиною - не знаю, але 17-річний хлопець помер, а Рома - на волі. Потім він чоловікові щелепу вибив - і теж безкарно, людина не стала подавати заяву», - повідомили видання в облУМВС.

Між тим, газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 109 від 11 липня) повідомляє, що, за інформацією джерела видання в МВС, Р.ЛАНДІКА затримали "за гарячими слідами".

"Його не встигли оголосити в міжнародний розшук, тому російські колеги не мали на нього орієнтувань. Ми не зверталися по допомогу до МВС Росії і не планували добиватися офіційної процедури екстрадиції. Щоб заощадити час розслідування, ми перевезли його як звичайного громадянина, що перетинає кордон", – додав співрозмовник«КоммерсантЪ-Украина».

У МВС переконані, що, незалежно від того, як поводитиметься постраждала, звинувачувального вироку Р.ЛАНДІКУ не уникнути. "У суді дівчина може сказати, що не наполягає, щоб обвинуваченого притягали до відповідальності, але на рішення суду це не вплине. Кваліфікуючі ознаки даного злочину полягають не лише у побитті, але й у порушенні громадського порядку, прояві цинізму, неповаги до суспільства", - стверджує джерело в МВС.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі у ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата Володимира ЛАНДІКА Р.ЛАНДІК побив дівчину.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцезнаходження Р.ЛАНДІКА. Він був затриманий у Росії.