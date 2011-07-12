На Одещині п'яний чиновник побив дівчину - вгамовували сльозогінкою

У місті Ананьєв на Одещині начальник паспортного столу, у минулому – майор міліції, побив 25-річну дівчину-депутата міськради, повідомляє ТСН.

Як повідомив депутат міської ради Володимир Сєдов, інцидент стався на центральній вулиці райцентру ввечері 8 липня: у стані алкогольного сп`яніння чиновник спочатку чіплявся до дівчини, а потім почав її ображати.

У той момент, коли вона спробувала втекти, він наздогнав її в одному з місцевих кафе і вдарив головою в обличчя.

"Коли прибули співробітники міліції, викликані працівниками кафе, 120-кілограмовий майор люто їм опирався. Він кілька разів ударив правоохоронців. Для того, щоб втихомирити колишнього колегу, їм довелося застосувати спецзасоби - сльозогінний газ і наручники", - розповів Сєдов.

Кров на аналіз колишній майор здавати відмовився, посилаючись на те "що він чомусь не може відкрити очей і тому кров на аналізи здавати не буде".

Потерпіла дівчина-депутат зняла побої. Є підозра на те, що у неї серйозно пошкоджена кістка перенісся.

Зараз колишній майор перебуває в камері тимчасового утримання місцевого райвідділу.

Розслідування події триває.

ТСН також нагадує про нещодавний скандал навколо аналогічного "подвига"депутата Луганської міськради Романа Ландіка, сина народного депутата Володимира Ландіка.

В Інтернет потрапило відео, як він жорстоко б`є дівчину просто в ресторані. Сам Ландік заявив, що відео змонтоване. Його ж батько пообіцяв, що, якщо син дійсно винен, то буде відповідати за свої дії.