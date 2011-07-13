В Україні накопичено 16,7 млрд. куб. м газу

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» станом на 9 липня накопичила у підземних сховищах газу (ПСГ) 16,7 млрд. куб. м природного газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що з початку періоду закачування до підземних сховищ газу закачано 6,7 млрд. куб. м газу, що на 0,6 млрд. куб. м перевищує показники минулого року.

Відповідно до затвердженого плану-графіку організаційно-технічних заходів щодо забезпечення стабільної роботи філіалів ДК «Укртрансгаз» в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр., протягом червня виконано основні заплановані роботи.

Перевиконано такі показники: очищення внутрішньої порожнини магістральних газопроводів (МГ) - на 247 км (при запланованих 565,7 км очищено 812,7 км); ремонт газорозподільних станцій - на 30 одиниць (при запланованих 137 од. відремонтовано 167 од.); капітальний ремонт МГ - на 9,3 км (при запланованих 1,55 км відремонтовано 10,85 км); обстеження підводних переходів газопроводів через водні перешкоди - на 89 одиниць (при запланованих 157 од. обстежено 246 од.).

Також у повідомленні відзначено, що роботи з капітального ремонту свердловин підземних сховищ газу і газоперекачувальних агрегатів (ГПА), підводних і надводних переходів газопроводів через водні перешкоди, а також з внутрішньотрубної діагностики МГ тощо виконуються за графіком.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» має 12 ПСГ загальною активною місткістю близько 31 млрд. куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію і виконують такі основні функції: регулюють сезонні нерівномірності газопостачання в Україні; компенсують коливання у споживанні природного газу в європейських країнах.