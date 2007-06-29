Через негоду в шести областях України знеструмлено 87 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок ускладнення погодних умов (сильний дощ, шквалисті пориви вітру) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач у шести областях сталося знеструмлення 87 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Миколаївській області без електроенергії залишилося 35 населених пунктів, в Донецькій - 28 н.п., в Дніпропетровській - 11 н.п., в Одеській - 8 н.п. та у Вінницькій - 5 н.п.

Станом на 7 год. 29 червня залишаються знеструмленими 11 н.п. (відновлено - 80 н.п.) в Черкаській області, які були знеструмлені в ніч з 26 на 27 червня внаслідок складних погодних умов (сильний дощ, шквалисті пориви вітру).

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь МНС в областях.