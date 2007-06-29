Київська міліція швидко зреагувала на заяву Тимошенко

Київська міліція порушила кримінальну справу за фактом побиття людей на вул. Березняківській в ніч з 27 на 28 червня.

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління МВС України у м. Києві Володимир ПОЛІЩУК, кримінальну справу було порушено вчора, 28 червня, за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. (Передбачає обмеженням волі на строк до п`яти років – УНІАН).

При цьому він зазначив, що на місці події співробітниками міліції було затримано 7 осіб.

У даний час в рамках розслідування порушеної кримінальної справи з затриманими проводяться відповідні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, Блок Юлії Тимошенко ініціюватиме відставку мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО через масове побиття людей на вул. Березняківській в ніч з 27 на 28 червня, які виступили проти забудови скверу фірмою «Кроун».

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, зазначивши, що близько 100 молодиків побили жителів прилеглих до майбутнього будівельного майданчика будинків кувалдами та «заточками».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, мешканці будинків оточили сквер для того, щоб попередити його забудову. Внаслідок цього інциденту, зазначила лідер БЮТ, 13 осіб було госпіталізовано до лікарні з тяжкими травмами. Водночас вона наголосила, що співробітники міліції приїхали до місця події лише через годину, а приблизно за 5 хвилин до їх появи особам, які били людей, надійшли телефонні дзвінки з попередженнями про наближення співробітників міліції, в результаті хулігани зникли з місця події, а декількох нападників, який вдалося затримати самим мешканцям, за наявною у лідера БЮТ інформацію, було відпущено.

У зв’язку з цими подіями, Ю.ТИМОШЕНКО не виключає, що столична міліція "кришує" «земельну мафію» в Києві.