Отруєним дітям ставили серйозніші діагнози, щоб перестрахуватися?

Медикам інфекційної лікарні Севастополя вдалося вивести з тяжкого стану дітей, відпочиваючих у таборі «Альбатрос», які отруїлися, тяжких хворих на сьогодні вже немає, стан пацієнтів задовільний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам начальник управління охорони здоров`я Севастопольської міської держадміністрації Віктор ПОЛОГОВ.

За його словами, діти і кілька вожатих, яких привезли вчора ввечері в лікарню, скаржилися на нудоту, біль у животі, блювоту.

«Лікарі поставили діагноз: гостра харчова токсикоінфекція. Учора 8 чоловік були в тяжкому стані, інші – середньої тяжкості. До ночі нам вдалося поліпшити їхнє самопочуття», - сказав В.ПОЛОГОВ.

За його словами, медики дещо «перестрахувалися» і поставили пацієнтам серйозніший діагноз.

Начальник управління також повідомив, що причина захворювання госпіталізованих уточнюється.

«Ми зробили посіви. Остаточний результат зможемо отримати через п`ять діб. Що стосується дітей, то вже вчора ввечері багато з них просилися в табір і поїсти. Сьогодні вони досить активно харчуються. 75 дітей уже готові до активної діяльності. Ми поставимо їм телевізори, а зараз їхнє головне заняття - гра «Подзвони батькам», - повідомив В.ПОЛОГОВ.

Разом з тим, за його словами, до отримання остаточних результатів експертизи діти перебуватимуть у лікарні.

В.ПОЛОГОВ також повідомив телефон «гарячої лінії» Севастопольської інфекційної лікарні: (0692) 55-92-61.

У свою чергу, голова СМДА Володимир ЯЦУБА зазначив, що «особисто спілкувався з дітьми, був у лікарні, коли їх приймали. Зараз тяжких хворих немає, небезпека позаду».

Він також повідомив, що «всі продуктові склади дитячого табору опечатані, за фактом масового отруєння дітей порушено кримінальну справу».

За словами В.ЯЦУБИ міська влада проведе профілактичну роботу з метою недопущення аналогічної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, у Севастопольську інфекційну лікарню з харчовим отруєнням з таборів «Альбатрос» і «Нахімовець» були госпіталізовані 84 людей, з яких 75 - діти з Росії.

Прокуратура Севастополя за фактом масового отруєння дітей і дорослих в оздоровчих таборах порушила кримінальну справу за ст.137 ч.2 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров`я дітей, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки).