Міліція затримала рейковий автобус

Сьогодні у Хмельницькому працівники відділу Державної служби з боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) Управління МВС України на Південно-Західній залізниці опломбовують рейковий автобус Вінниця-Хмільник-Хмельницький.

Про це УНІАН повідомив співробітник локомотивного депо станції “Гречани”.

За його інформацією, рейковий автобус вранці о 7.00 не відправився зі станції Гречани”. Зараз він перебуває в депо, де його описують працівники ДСБЕЗ із Києва.

У довідковому бюро залізничної станції “Хмельницький” кореспондентові УНІАН підтвердили, що рейковий автобус Вінниця-Хмільник-Хмельницький сьогодні не здійснював рейсу. На завтра залізничні каси також не проводять продаж квитків на нього.

“Як далі розвиватиметься ситуація, буде відомо, коли надійде телеграма з Укрзалізниці. Наразі ми її чекаємо”, - сказали у довідковому бюро.

Крім того, за непідтвердженими наразі даними, порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на термін до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня цього року «Укрзалізниця» запустила рейковий автобус за маршрутом Вінниця-Хмільник-Хмельницький. Автобус поєднав обласні центри Вінницю і Хмельницький, при цьому також заїжджає у місто-курорт Хмільник.

Крім того, рейси автобуса дозволили здійснювати поїздки на ділянках Гречани-Шепетівка, Старокостянтинів-Калинівка, Гречани-Вінниця, Гречани-Хмільник.

В «Укрзалізниці» підкреслили економічну вигоду для громадян, які оберуть цей вид транспорту: вартість квитка від Вінниці до Хмельницького становить 15,69 грн., у той час як вартість аналогічної поїздки в маршрутному таксі – 35 грн., зазначили в УЗ.

Довідка УНІАН. Рейковий автобус серії 630М виробництва Польщі складається із двох вагонів, виготовлених з використанням енергозберігаючих технологій. Розрахований на перевезення 308 пасажирів із маршрутною швидкістю 120 км на годину.