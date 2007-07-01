Ющенко: Україна збудує серію найновіших корветів власної розробки

У найближчі роки ВМС планується поповнити серією кораблів класу «корвет» українського виробництва - Ющенко

Впродовж найближчих років планується поставити на озброєння Військово-Морських сил декілька військових кораблів класу «корвет» українського виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав сьогодні журналістам на прес-конференції у Севастополі.

«З найбільш унікальних проектів, про які я хотів би повідомити – це «корвет», який має високу проектну розробку на рівні техніко-економічного обґрунтування. Цей проект уже сформований і це буде ціла серія кораблів, які будуть фінансуватися з державного бюджету, і будуть поповнювати військово-морський флот України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, Президент зазначив, що увага буде приділятись модернізації вже існуючих військових кораблів. «Це активні плани, активне життя», - сказав він.

Президент відзначив, що ВМС України знаходяться в активній фазі, мають повний комплект та забезпечені всім необхідним для того, щоб підтримувати свій професійний клас і бойовий дух. За словами Президента, щороку на 20-25% збільшується оборонний бюджет, в тому числі військово-морського флоту. Президент зазначив, що за останні 15 років українські ВМС постійно розвиваються, незважаючи на існуючі складнощі.

Він підкреслив, що кожне відомство, зокрема оборонне, зробило дуже багато, щоб Україна мала свої національні Збройні сили. Як наголосив Президент, українські ВМС гідно представляють Україну. В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні в рамках святкування 15-ї річниці Військово-Морських сил мав можливість побачити частину із 28 військових кораблів флоту. «Це сучасні кораблі, кораблі, які приймають участь не тільки в планах, які забезпечують обороноздатність України, а й беруть участь у різного роду миротворчих операціях, які проводяться під різною егідою (різних міжнародних організацій – УНІАН)», - сказав Президент. Водночас він зазначив, що проблема матеріального забезпечення ВМС є ключовою проблемою будь-якого військового флоту. За його словами, з одного боку, можна говорити про технічну досконалість українських ВМС, а з другого боку - прогрес у військово-морській справі змушує Україну розбудовувати свої Військово-Морські сили.