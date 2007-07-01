Ющенко: питання житла – це питання №2
Президент обіцяє особисто контролювати забезпечення житлом військових моряків
Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє особисто контролювати питання забезпечення житлом військових моряків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на прес-конференції в Севастополі.
«Це (забезпечення житлом – УНІАН) надзвичайно гостре питання», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він зазначив, що сьогодні у ВМС проходять службу близько 3 тис. офіцерів.
«Якщо проаналізувати стан, який характеризує забезпечення житлом, то сьогодні ми маємо чергу 2-2,5 тисяч, тому це питання виділяється в окрему програму фінансування, яка буде контролюватися і міністром оборони, і мною, як Верховним головнокомандувачем», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він зазначив, що оборонний бюджет щороку збільшується на 25%, який буде, в першу чергу, орієнтований на соціальні програми – грошове забезпечення і забезпечення квартирами.
«Я думаю, що ми відчуємо цю динаміку», - сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що сьогодні немає «серйозних питань» щодо грошового забезпечення, а питання житла – це питання №2, на яке керівництво держави буде звертати увагу.
Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня Кабінет Міністрів своєю постановою збільшив грошове забезпечення для військовослужбовців.
Таким чином, контрактнику грошове забезпечення підвищено до 1000 грн., прапорщику – 1200 грн., старшому прапорщику – 1360 грн., лейтенанту – 1580 грн., старшому лейтенанту 1680 грн., капітану – 1800 грн., майору – 1900 грн., підполковнику – 2000 грн., полковнику – 2200 грн., генерал-майору – 4600 грн., генерал-лейтенанту – 5000 грн.