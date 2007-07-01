Ющенко: питання житла – це питання №2

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє особисто контролювати питання забезпечення житлом військових моряків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на прес-конференції в Севастополі.

«Це (забезпечення житлом – УНІАН) надзвичайно гостре питання», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він зазначив, що сьогодні у ВМС проходять службу близько 3 тис. офіцерів.

«Якщо проаналізувати стан, який характеризує забезпечення житлом, то сьогодні ми маємо чергу 2-2,5 тисяч, тому це питання виділяється в окрему програму фінансування, яка буде контролюватися і міністром оборони, і мною, як Верховним головнокомандувачем», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що оборонний бюджет щороку збільшується на 25%, який буде, в першу чергу, орієнтований на соціальні програми – грошове забезпечення і забезпечення квартирами.

«Я думаю, що ми відчуємо цю динаміку», - сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що сьогодні немає «серйозних питань» щодо грошового забезпечення, а питання житла – це питання №2, на яке керівництво держави буде звертати увагу.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня Кабінет Міністрів своєю постановою збільшив грошове забезпечення для військовослужбовців.

Таким чином, контрактнику грошове забезпечення підвищено до 1000 грн., прапорщику – 1200 грн., старшому прапорщику – 1360 грн., лейтенанту – 1580 грн., старшому лейтенанту 1680 грн., капітану – 1800 грн., майору – 1900 грн., підполковнику – 2000 грн., полковнику – 2200 грн., генерал-майору – 4600 грн., генерал-лейтенанту – 5000 грн.