У Кривому Розі з банкомата видовбали 441 тисячу гривень

У Кривому Розі Дніпропетровської області співробітники міліції затримали двох зловмисників, які викрали вночі 13 липня з банкомата понад 441 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Злодії зламали навісний замок на дверях службового входу одного з магазинів та проникли до приміщення, де знаходився банкомат. За допомогою кувалди, лома, автомобільного клапану, ножівки по металу та розвідного ключа вони пошкодили банкомат і викрали з нього чотири скрині з грошима. Сума завданих збитків склала 441,26 тис. грн.

Злодіями виявилися безробітні чоловіки віком 55 і 37 років. Після затримання у них вилучено частину викраденого – 144,8 тис. грн.

Слідчим відділом Дзержинського райвідділу міліції Кривого Рогу проти затриманих порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.