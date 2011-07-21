У Херсоні мало не зайнялися виправна колонія та міське звалище

В Херсоні ледве не загорілися виправна колонія і міське сміттєзвалище.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії обласного центру, сьогодні близько 15.30 поблизу Північної виправної колонії №90 сталося загорання сухої трави, яке через сильні пориви вітру стрімко наближалося до міського сміттєзвалища.

Завдяки оперативним діям облуправління МНС і підприємства, яке обслуговує міський полігон твердих побутових відходив, загорання було локалізовано, і до території міського сміттєзвалища вогонь не допущено. На місці працювали 2 пожежні машини МНС та 2 бульдозери підприємства.

Причини виникнення пожежі та обсяги загоряння встановлюються.