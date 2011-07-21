У Херсоні мало не зайнялися виправна колонія та міське звалище
23:23, 21 липня 2011Суспільство
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В Херсоні ледве не загорілися виправна колонія і міське сміттєзвалище.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії обласного центру, сьогодні близько 15.30 поблизу Північної виправної колонії №90 сталося загорання сухої трави, яке через сильні пориви вітру стрімко наближалося до міського сміттєзвалища.
Завдяки оперативним діям облуправління МНС і підприємства, яке обслуговує міський полігон твердих побутових відходив, загорання було локалізовано, і до території міського сміттєзвалища вогонь не допущено. На місці працювали 2 пожежні машини МНС та 2 бульдозери підприємства.
Причини виникнення пожежі та обсяги загоряння встановлюються.
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