Затримали начальника Одеського порту
16:24, 22 липня 2011Суспільство
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Повідомляє кримська прокуратура
Затримано начальника ДП «Одеський морський торговельний порт».
Щодо нього прокуратурою Криму розслідується кримінальна справа за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК. Посадовець, зловживаючи службовим становищем, незаконно витратив в інтересах комерційної структури на ремонт готелю «Одеса» понад 170 тис. грн.
Начальника порту затримано в порядку ст.115 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.
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