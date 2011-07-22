Затримали начальника Одеського порту

Затримано начальника ДП «Одеський морський торговельний порт».

Щодо нього прокуратурою Криму розслідується кримінальна справа за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК. Посадовець, зловживаючи службовим становищем, незаконно витратив в інтересах комерційної структури на ремонт готелю «Одеса» понад 170 тис. грн.

Начальника порту затримано в порядку ст.115 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.