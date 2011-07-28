За скільки продати Євротранстелеком?

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс із відбору оцінювача державної частки в ТОВ "Євротранстелеком" у розмірі 4,9% статутного капіталу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, оцінка проводиться з метою подальшої приватизації цієї частки. Конкурс із відбору оцінювача відбудеться 10 серпня 2011 р.

Довідка УНІАН. ТОВ "Євротранстелеком" є українським телекомунікаційним оператором, який надає послуги з оренди каналів зв`язку, передачі даних і доступу до мережі Інтернет. Підприємство створено в 2001 р. за ініціативою Міністерства транспорту України за участю Фонду державного майна й ряду зарубіжних і українських інвесторів.

Балансова залишкова вартість основних засобів, станом на 31 березня 2011 р., становила 246 млн. 367 тис. грн., нематеріальних активів - 1 млн. 333 тис. грн.