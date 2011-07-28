Директор не платив собі зарплату, і податковій це не сподобалося

У Чернігові податківці викрили директора, який не платив собі зарплату. Про це повідомили УНІАН у відділі масово-роз`яснювальної роботи і звернень громадян ДПА в області.

Податківців ДПІ в м. Чернігові під час перевірки одного з приватних підприємств виявили, що керівник зловживає своїм службовим становищем. За документами, на підприємстві значився лише 1 працівник, який суміщав функції директора і бухгалтера. Заробітна плата йому не нараховувалася, і податок з доходів фізичних осіб у бюджет не платився.

Підприємство здійснювало діяльність у сфері оптової торгівлі м`ясом і м`ясопродуктами. "Про обороти підприємства здогадатися не складно, якщо лише для господарських потреб керівник зняв з рахунку більше мільйона гривень. Проте підтвердити понесені витрати не зміг, оскільки не було таких документів", - йдеться в повідомленні ДПА в області.

За фактом ухилення від оподаткування підприємцеві донараховано майже 360 тис. грн.

В цілому з початку року податківці перевірили 43 юридичні особи і 16 приватних підприємців щодо дотримання ними податкового законодавства при виплаті доходів громадянам. Під час кожної перевірки встановлені порушення. Підприємствам донараховано сплатити близько 1,5 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб і фінансових санкцій. На посадовців складено 57 адміністративних протоколів з відповідними штрафами. Підприємцям за підсумками перевірок донараховано близько 100 тис. грн.