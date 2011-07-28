Начальника Одеського порту з-під крапельниць забрали в ізолятор

В середу близько 22.00 начальник Одеського морського торгового порту Миколу ПАВЛЮКА, якого Центральний райсуд Сімферополя випустив з ізолятора тимчасового утримання, було вивезено співробітниками міліції в масках з палати відділення інтенсивної терапії 411-го госпіталю для розміщення в ізолятор внутрішнього утримання УВС Криму.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар порту Олена ГІРЯЄВА.

За словами О.ГІРЯЄВОЇ, 71-річного керівника порту «узяли з-під крапельниці, посадили до мікроавтобусу і відвезли з підвищеним артеріальним тиском і аритмією серця».

Як повідомив журналістів адвокат начальника порту Сергій ЄМЕЦЬ, М.ПАВЛЮКА затримано згідно з постановою слідчого Слідчого управління прокуратури Криму. Нові звинувачення, висунуті проти начальника порту, будуть пред'явлені в Сімферополі – на 14.00 29 липня призначено слухання подання прокуратури АРК в Центральному райсуді Сімферополя.

С.ЄМЕЦЬ процитував слова слідчого, які той сказав М.ПАВЛЮКУ: «Спочатку Ви будете затримані, а потім ми розбиратимемося».

Одеські портовики, що зібралися у середу на мітинг біля будівлі управління підприємства, висловили обурення «невиправданим затриманням» багаторічного керівника порту М.ПАВЛЮКА до рішення суду, вважаючи те, що відбувається, «неприпустимим знущанням над Героєм України».

«Ці дії правоохоронних органів спрямовані виключно на зміну керівництва Одеського порту, - заявив працівник порту Іван БРОВКІН. – Ми всі бачимо, що владою готується приватизація портів, скрізь вже змінено їх керівництво, тільки в Одеському порту поки залишався колишній начальник».

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби прокуратура Криму, розслідується кримінальна справа, порушена за фактом скоєння злочину керівництвом Одеського порту. Чиновник, зловживаючи службовим становищем, незаконно витратив на користь комерційної структури на ремонт готелю «Одеса» понад 170 тис. грн.

Начальника порту було затримано у порядку ст. 115 КПК України.

25 липня прес-служба порту спростувала повідомлення низки ЗМІ про те, що М.ПАВЛЮКА затримано 22 липня через порушення підписки про невиїзд на відпочинку в Криму.

Як наголошується в повідомленні прес-служби, "в період з 11 по 29 липня начальник порту проходив щорічне лікування у Карлових Варах. Відпустка була наперед узгоджена з Міністерством інфраструктури, і до від'їзду М.ПАВЛЮК не давав підписки про невиїзд". Проте "14 липня начальник ОМТП добровільно перервав лікування після того, як йому зателефонували і викликали для надання свідчень до Кримської прокуратури. Там його було затримано", - зазначається в повідомленні прес-служби підприємства.

М.ПАВЛЮК, якого Центральний райсуд Сімферополя 25 липня випустив з ізолятора тимчасового утримання, опинився у військовому госпіталі в Одесі. За словами керівника прес-служби порту О.ГІРЯЄВОЇ, лікарі припускають, що у 71-річного керівника підприємства інсульт.

На 29 липня М.ПАВЛЮКА знову викликав на допит слідчий прокуратури АРК.

У квартирі М.ПАВЛЮКА проведено обшук.