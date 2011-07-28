10 тисяч віруючих УПЦ КП пройшли хресною ходою в Києві

Близько 10 тисяч віруючих сьогодні взяли участь у хресній ході, організованій Українською православною церквою Київського Патріархату з нагоди Дня хрещення України-Руси.

Як передає кореспондент УНІАН, хресна хода пройшла від Володимирського собору до пам’ятника святому Володимиру. Особливістю цьогорічного хресного ходу стала зупинка його учасників на Софійській площі для звершення молебну з нагоди 1000-ліття закладення собору Святої Софії в Києві.

Після завершення молебна на Володимирській гірці Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ звернувся до віруючих з урочистою промовою, в якій наголосив на надзвичайній важливості для України-Руси прийняття християнства. "Хрещення навернуло наш народ від неправди до правди", - зазначив Патріарх ФІЛАРЕТ.

Він також ще раз наголосив на необхідності об`єднання православних церков в Україні та створення єдиної помісної православної церкви. "Ми впевнені, що в Україні буде єдина помісна православна церква", - сказав Патріарх ФІЛАРЕТ.

"Ми не вороги Росії, російській церкві. Ми брати, і щирі брати. Але ми хочемо мати це братерство як рівні, а не бути підпорядкованими", - сказав він. "Якщо полюбимо своє, то навчимось любити і сусідів, і ближніх", - додав Патріарх ФІЛАРЕТ.