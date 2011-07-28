У Полтавській ОДА загинув чоловік
16:20, 28 липня 2011Суспільство
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Електрик відкрив щитову без дозволу
27 липня увечері в приміщенні Полтавської облдержадміністрації 40-річного електрика при відключенні живлення Свято-Андріївської церкви було смертельно уражено електричним струмом.
Про це УНІАН повідомили в ГУ МНС у Полтавській області.
Електрощитові розміщено у приміщенні облдержадміністрації.
Як прокоментували в облдержадміністрації, електрик, який загинув, відкрив щитову без дозволу і порушив правила безпеки.
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