У Полтавській ОДА загинув чоловік

16:20, 28 липня 2011
Суспільство
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Електрик відкрив щитову без дозволу

 27 липня увечері в приміщенні Полтавської облдержадміністрації 40-річного електрика при відключенні живлення Свято-Андріївської церкви було смертельно уражено електричним струмом.

Про це УНІАН повідомили в ГУ МНС у Полтавській області.

Електрощитові розміщено у приміщенні облдержадміністрації.

Як прокоментували в облдержадміністрації, електрик, який загинув, відкрив щитову без дозволу і порушив правила безпеки.

 

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