До Львова зможуть прилітати дуже великі літаки

Перша черга злітно-посадочної смуги аеропорту «Львів» буде відкрита до дня Незалежності України.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це сказав сьогодні, 28 липня, віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ під час робочої поїздки до Львова.

Віце-прем’єр-міністра у поїздці супроводжували заступник голови Львівської облдержадміністрації Володимир ГУБИЦЬКИЙ, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, директор Турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Б.КОЛЕСНІКОВ ознайомився з ходом будівництва злітно-посадкової смуги, де задіяно понад 300 працівників та 102 одиниці техніки та механізмів. Також він побував на будівництві нового пасажирського аеровокзалу, де було продемонстровано стенд із зображенням плану терміналу, схеми руху пасажирів і техніки, транспортні розв`язки.

«Злітно-посадкова смуга та новий пасажирський термінал Львівського аеропорту відповідатимуть усім світовим стандартам, що дозволить приймати великогабаритні літаки та обслуговувати значну кількість пасажирів. Старий термінал використовуватиметься як адміністративний центр авіації. До роботи в аеропорту буде задіяна перш за все молодь – випускники львівських вишів», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він підкреслив, що в цілому роботи на злітно-посадочній смузі планується завершити в грудні цього року. Потім до кінця року смуга і новий пасажирський термінал у Львові будуть здані в експлуатацію.

«Тут зможе працювати майже 2,5 тис. фахівців», - сказав віце-прем`єр.