У ДТП в Болгарії постраждали 5 українських туристів?
18:15, 29 липня 2011Суспільство
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Інформацію перевіряє МЗС
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію ЗМІ про те, що в ДТП в Болгарії постраждали п`ятеро українських туристів.
Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
Як повідомляли ЗМІ, у Болгарії сьогодні в автоаварії постраждали 5 українських туристів.
15 туристів прямували на мікроавтобусі місцевої транспортної компанії з Созополя до Варни. На гірському серпантині водій, вочевидь, не впорався з керуванням, і автобус з`їхав у кювет. В результаті п`ятьох українців госпіталізовано.
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