У ДТП в Болгарії постраждали 5 українських туристів?

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію ЗМІ про те, що в ДТП в Болгарії постраждали п`ятеро українських туристів.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Як повідомляли ЗМІ, у Болгарії сьогодні в автоаварії постраждали 5 українських туристів.

15 туристів прямували на мікроавтобусі місцевої транспортної компанії з Созополя до Варни. На гірському серпантині водій, вочевидь, не впорався з керуванням, і автобус з`їхав у кювет. В результаті п`ятьох українців госпіталізовано.