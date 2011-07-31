Завтра дощі і трохи прохолодніше

На завтра, 1 серпня, синоптики прогнозують дощі і незначне зниження температури повітря.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у південній частині опадів не очікується, в східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°, вдень 26-31°.

На решті території грозові дощі, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; у західних областях місцями сильні дощі. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°, на крайньому заході близько 20°.

Вітер в Україні західний, північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві та Київській області завтра мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 12-17°, вдень 20-25°; у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°.

Сьогодні, 31 липня, температура води в Чорному морі 23-26°, в Азовському морі 27-29°; у Дніпрі біля Києва - 25°.