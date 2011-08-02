Скільки коштує оренда квартири у Києві (по районах)

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в липні 2011 року зросла на 0,77% (4 дол.) – до 521 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за зазначений період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 530 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 702 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 838 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 409 дол., 2-кімнатних – на 2 дол., до 692 дол., 3-кімнатних – на 10 дол. – до 821 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол., до 330 дол., 2-кімнатних – на 5 дол. – до 443 дол., 3-кімнатних – на 4 дол., до 646 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 337 дол., 2-кімнатних – зросла на 3 дол., до 449 дол., 3-кімнатних – зросла на 5 дол., до 614 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол., до 315 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 425 дол., 3-кімнатних – на 4 дол., до 534 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол. – до 338 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 463 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 552 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 394 дол., 2-кімнатних – на 1 дол., до 508 дол., 3-кімнатних – на 4 дол., до 644 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол., до 307 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 424 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 541 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 317 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 449 дол., 3-кімнатних – на 1 дол. – до 555 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 307 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 420 дол., 3-кімнатних – на 9 дол., до 551 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року опікується консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних містечок, а також маркетинговими дослідженнями ринку.