У Києві закрили 7 пляжів (список)

Протягом минулого тижня у Києві спеціалісти Державної санепідслужби закрили 7 пляжів, на яких якість води не відповідала нормативам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, станом на 1 серпня закрито пляжі: "Центральний" і "Тельбін" у Дніпровському районі; "Молодіжний", "Венеція", "Дитячий", "Передмістна слобідка", "Золотий", а також зону відпочинку «Троєщина» в затоці р. Десенка.

Було досліджено 174 проби річкової води. Відхилення від стандарту виявлено у 5 пробах річкової води по індексу ЛКП на пляжах "Центральний" і "Тельбін", "Венеція" і "Молодіжний" на острові Долобецький, "Передмістна слобідка" у Дніпровському районі, зонах відпочинку на р. Десенка. Там заборонено купання, територія перебуває під наглядом санепідслужби.

Загалом, за інформацією МОЗ, у Києві на цей період із 11 пляжів і зон відпочинку, що розташовані на р. Дніпро, 7 пляжів не мають офіційних дозволів на відкриття, це пляжі: "Передмістна слобідка" і "Золотий" у Гідропарку, та "Венеція" і "Молодіжний" на острові Долобецький у Дніпровському районі, "Центральний" на острові Труханів у Дніпровському районі, "Вербний" на озері в Оболонському районі, "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії на ставку р. Горенки у Оболонському районі.

Однак, зазначили у МОЗ, ці згадані пляжі, окрім "Центрального", працюють відповідно до постанови про тимчасову заборону купання.

Водночас, 4 пляжі мають паспорти: "Дитячий" у Гідропарку Дніпровського району, "Тельбін" і "Райдуга" на озерах у Дніпровському районі, "Чорторий" у парку Дружби народів Деснянського району.