Ющенко: українців цікавить не ритуальний, а реальний факт
Президент запросив закордонних спостерігачів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО офіційно запрошує спостерігачів від міжнародних організацій та, насамперед, від Парламентської асамблеї ОБСЄ на позачергові парламентські вибори 30 вересня.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
В.ЮЩЕНКО сприймає проведення сесії ПА ОБСЄ у Києві (5-9 липня) як недвозначний вияв підтримки процесів демократичного оновлення у нашій державі.
Як повідомляє прес-служба, позиція глави Української держави полягає у тому, що українська демократія немислима без ідей європейського парламентаризму. «Український народ цікавить не ритуальний, а реальний факт додержання прав і свобод», - йдеться у повідомленні.
Президент вдячний усім європейським інституціям і, насамперед, ОБСЄ за партнерську зважену увагу до ситуації в нашій державі.