Ющенко: українців цікавить не ритуальний, а реальний факт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО офіційно запрошує спостерігачів від міжнародних організацій та, насамперед, від Парламентської асамблеї ОБСЄ на позачергові парламентські вибори 30 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

В.ЮЩЕНКО сприймає проведення сесії ПА ОБСЄ у Києві (5-9 липня) як недвозначний вияв підтримки процесів демократичного оновлення у нашій державі.

Як повідомляє прес-служба, позиція глави Української держави полягає у тому, що українська демократія немислима без ідей європейського парламентаризму. «Український народ цікавить не ритуальний, а реальний факт додержання прав і свобод», - йдеться у повідомленні.

Президент вдячний усім європейським інституціям і, насамперед, ОБСЄ за партнерську зважену увагу до ситуації в нашій державі.