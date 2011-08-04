Помер один з поранених гірників з шахти "Краснокутська"

Шахтар, який постраждав в результаті спалаху метану на шахті "Краснокутська" на Луганщині, помер у четвер, повідомили РІА "Новости" в черговій частині МНС України.

"Один (гірник) помер", - сказав співрозмовник агентства.

У результаті спалаху метану на шахті "Краснокутська" постраждали 23 людей. За останніми даними, четверо з них у тяжкому стані, 19 - в стані середньої тяжкості.

Трагедія сталась у четвер вранці при включенні лебідки для демонтажу лави пласту на горизонті 110-120 метрів. На момент займання в шахті були 224 особи, на аварійній ділянці - 37 гірників.