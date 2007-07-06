Ющенко не відмовлявся від RosUkrEnergo (фрагмент стенограми)

В інтерв`ю Президента України Віктора ЮЩЕНКА російським ЗМІ не міститься категоричних заяв про намір України відмовитися від RosUkrEnergo при постачаннях газу.

Це випливає із стенограми інтерв`ю Президента України російським аналітичним виданням про існування на ринку України компанії RosUkrEnergo і перспективної ціни на газ для українських споживачів, який агентству УНІАН надала прес-служба Секретаріату глави держави.

На запитання російського видання про те, чи обговорював він з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ питання про усунення RosUkrEnergo з українського ринку і чи можливе таке усунення, В.ЮЩЕНКО відповів: "Можливе все. Ніколи не говори ніколи". При цьому, згідно стенограмі, В.ЮЩЕНКО не висловив ніяких додаткових міркувань з приводу подальшої присутності RosUkrEnergo на українському ринку, зокрема щодо термінів.

При цьому, на думку Президента, "політику лібералізації ми повинні проводити продумано, на середню перспективу. Щоб усі учасники цього ринку змогли підготуватися до цих процесів. Не можна в грудні змінювати ціну, коли країна у вересні затвердила бюджет. Це ускладнення, які не можна ліквідувати за один день. Коли ми говоримо про ціну на газ - це не питання одного дня. Вона має формуватися більш прогнозовано".

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, "нам слід врегулювати ціну. Ми не говоримо про масштаб ціни зараз. Але відверто скажу, після того, як ми відрегулювали ціну на 95 дол., підняття її до 135-ти викликає багато питань. Ми говоримо зараз про принципи формування в тих чи інших питаннях упередженої політики. У нас є комісія, у нас є економічний комітет, який очолює прем`єр-міністр. Виникає запитання? Колеги, сідаєте за стіл. Українська сторона хоче порушувати питання щодо оренди – порушуйте, обговоріть. Російська сторона хоче порушити питання щодо газу - порушуйте, обговоріть. Щоб політику зміни ціни Президент України не з передовиці «Известий» «дізнавався», а щоб це було предметом переговорів, предметом коректних відносин. Цей процес треба сприймати".

У той же час Президент зазначив, що "лібералізація ціни дає користь. Ми одержимо конкурентність, ми перемагаємо, але коли ми говоримо про розумну цінову політику, про розумну, неупереджену, яка правильно формується. З українського боку ніколи не буде збудована стіна непорозуміння для цих процесів. Ніколи.".

Нагадаємо, що за інформацією російської газети “Ведомости”, Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв`ю виданню заявив, що Україна може відмовитися від послуг RosUkrEnergo і вже з наступного року перейти до прямих постачань газу. За його словами, це питання стоїть на порядку денному його майбутньої зустрічі з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) створена в 2004 році. Ексклюзивний постачальник середньоазіатського газу в Україну. 50% її акцій належать “Газпрому”, 50%, за даними PriсewaterhouseCoopers, через Centragas контролюють підприємці Дмитро ФІРТАШ (45%) та Іван ФУРСІН (5%).

RosUkrEnergo в 2005 р. стала ексклюзивним постачальником в Україну середньоазіатського газу, поставивши 37 млрд. куб. м і на експорт до Європи - 8,7 млрд. куб. м. Дохід від продажу газу склав 4,3 млрд. дол., чистий прибуток - 755 млн. дол.

У 2006 р. RosUkrEnergo продала в Україну 50,1 млрд. куб. м, на експорт - 8,96 млрд. куб. м, виручка трейдера зросла до 7,11 млрд. дол.