Гривня на міжбанку просідає

У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0005/8,0050 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту підвищилися – 0,2770/0,2775, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,4430/11,4510. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4294/1,4296 (п`ятниця — 1,4164/1,4166). У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

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