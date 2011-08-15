Гривня на міжбанку просідає
10:51, 15 серпня 2011Суспільство
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У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0005/8,0050 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту підвищилися – 0,2770/0,2775, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,4430/11,4510.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4294/1,4296 (п`ятниця — 1,4164/1,4166).
У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив.
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