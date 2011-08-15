У Чернігові археологи знайшли поховання XIII-XIV століть

У Чернігові в Антонієвих печерах археологи виявили поховання XIII-XIV століть.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив завідувач відділу історії печер Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Володимир РУДЕНОК.

За його словами, археологи розкопували опори мосту, що датується ХVIII століттям, і нижче виявили поховання давньоруської доби.

"Поховання дивні, таке враження, що це результат якоїсь катаклізми – чи то монголо-татарського нашестя, чи іншого набігу", - припускає дослідник. В.РУДЕНОК уточнив, що людей поховано за християнським обрядом, але нашвидкоруч. Знайдено шість могил старих людей і дітей.

"Ніби чоловіки у цей час воювали, а діти і старі люди загинули від нападу", - сказав заввідділом історії печер.

Він також зауважив, що остаточні висновки робити зарано, та й датувати поховання можна за залишками кераміки.

Археологічні дослідження в Антонієвих печерах продовжуються. Вони розпочалися з 60-х років минулого століття, а з 1987 року у печерах працює постійно діюча археологічна експедиція.