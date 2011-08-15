Експерти назвали два вузи, яким Табачник не зрізав держзамовлення

Обсяги державного замовлення в українських вищих навчальних закладах цього року скоротилися в середньому на 25%.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомила керівник проекту Комітету виборців України за спостереженням за вступною кампанією-2011 Наталія ЛИННИК.

Під час прес-конференції було оприлюднено результати громадського спостереження за проведенням вступної кампанії у ВНЗ у 2011 році. Моніторинг був проведений у 10 областях України, у 32 вищих навчальних закладах.

За словами Н.ЛИННИК, цього року інформацію про остаточне державне замовлення було вирішено оприлюднювати вже після вступної кампанії, що, відповідно, порушує права вступників і абітурієнтів.

Скорочення бюджетних місць у вищих навчальних закладах подекуди сягнуло 40%, сказала експерт. Зокрема, така доля спіткала Одеську юридичну академію. Разом з тим не торкнулося скорочення Національного авіаційного університету та Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, повідомила Н.ЛИННИК.

Також Н.ЛИННИК зазначила, що цього року в Україні рекордно низька кількість вступників - близько 180 тис. Вона переконана, що наступного року їхня кількість знову сягне 450 тис.

У свою чергу декан факультету правничих наук НаУКМА професор Андрій МЕЛЕШЕВИЧ зазначив, що з приходом нового міністра освіти та його команди розподіл місць державного замовлення відбувається непрозоро.

Професор зазначив, що два роки тому у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» було 40 бюджетних місць, зараз – 17. У Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, відповідно, 190 проти 125 бюджетних місць нині. “Чому Національному авіаційному університету жодного місця не скоротили, я не знаю”, - зазначив А.МЕЛЕШЕВИЧ.

За його словами, в НаУКМА на факультеті правничих наук середній бал цього року становив – 803 (з урахуванням пільговиків). Найвищий бал – 839, найнижчий прохідний бал, набраний студентом на бюджетну форму навчання, – 781. А.МЕЛЕШЕВИЧ підкреслив, що це найкращі показники у країні.

На юридичному факультеті КНУ ім. Шевченка бали нижчі. Найвищий бал, набраний студентом при вступі на цей факультет, склав 830, найнижчий – 751.

Середній бал вступника, зарахованого на спеціальність “право” в Національному авіаційному університеті, – 699 балів. При цьому на бюджетну форму навчання пройшли студенти з балами 672, 665, 654, 643, 607.

А.МЕЛЕШЕВИЧ переконаний, що Міністерство освіти має бути позбавлене механізму розподілу місць державного замовлення.

За словами керівника проекту “Правова підтримка забезпечення рівного доступу осіб до якісної вищої освіти в Україні” Інни СОВСУН, найбільшого скорочення бюджетних місць зазнали напрямки суспільно-гуманітарного сектору – 28%.

Також І.СОВСУН представила відповідь МОНмолодьспорту на запит щодо сайту "Електронний вступ". Вона зазначила, що система знаходиться на стадії розробки. За її словами, у своїй відповіді щодо “Електронного вступу” міністерство посилається на постанову Кабміну від 13 липня 2011 року. Тому незрозуміло, куди й кому абітурієнти подавали свої онлайн-заяви до цієї дати - перші два тижні вступної кампанії.

У свою чергу юрист-консультант КВУ Віктор КИЛИМАР повідомив, що за час вступної кампанії-2011 на телефони «гарячої лінії» надійшло понад 500 дзвінків. Найбільше питань було щодо рейтингових списків, “Електронного вступу”, порушення з боку вищих навчальних заходів та роботи системи “Конкурс”.

В.КИЛИМАР також зазначив, що за підсумками вступної кампанії вчасно списки рекомендованих до зарахування оприлюднили лише 78% ВНЗ. На сайті системи “Конкурс” 22% списків рекомендованих до зарахування студентів не відповідали дійсності.