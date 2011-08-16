Першокласник отримають "Київський букварик"

Усі столичні першокласники цього року отримають нові букварики, випущені у рамках міської програми “Київський підручник”, що фінансується за рахунок міського бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на колегії КМДА начальник Головного управління освіти і науки Київської міськдержадміністрації Віра ГОРЮНОВА.

“Щодо підручників у нас окрема програма. Уже є сигнальний екземпляр Київського букварика. Це наш проект “Київський підручник”. Ми його реалізуємо за рахунок київської міської влади. Цього року 3,5 млн. грн. виділені на проект”, - поінформувала В.ГОРЮНОВА.

“Міністерство освіти вже букварики давно не випускає, тому ми випустили свої київські. Книжки надруковані на кожного першокласника. 25 тисяч ми випускаємо цього року і будемо мати перший рік такі букварики”, - зазначила В.ГОРЮНОВА.