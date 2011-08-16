Український агрохолдінг купує компанію "Русские масла"

Українськая агропромислова компанія "Кернел" купує 100% акцій компанії "Русские масла", сума угоди становитиме близько 75 млн. дол., зазначається в повідомленні українського холдингу.

Угода, яка дістала раніше схвалення російського антимонопольного відомства, буде завершена на початку вересня.

У повідомленні наголошується, що сума операції формується з оцінки компанії (близько 60 мільйонів доларів) і грошової винагороди (15 мільйонів доларів).

"Придбання "Русских масел" забезпечить покупцеві додаткові виробничі потужності - близько 400 тисяч тонн продукції на рік з трьох виробничих потужностей - в Краснодарському і Ставропольському краях, а також потужності з розливу і бутилювання - близько 100 тисяч тонн олії за рік", - зазначається в повідомленні холдингу.

У 2012 році новонабуті потужності принесуть "Кернел" близько 20 млн. дол. доходу.

У повідомленні наголошується, що угода дозволить "Кернел" диверсифікувати географію бізнесу. Тим більше, зауважує РІА "Новости", що Росія - другий в світі виробник насіння соняшнику і третій за величиною експортер соняшникової олії.

Компанія "Русские масла" сформована на базі підприємств - виробників олій і шротів у Ставропольському і Краснодарському краях. За даними з сайту компанії, її потужності становлять близько 5% олієдобувних потужностей РФ.