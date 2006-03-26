У Тернополі 248 осіб терміново поновили паспорти, щоб отримати право проголосувати.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділення громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Тернопільського міськвідділу УМВС Людмила ЛУЖНЯК, учора було вклеєно нові фото та видано 230 паспортів тим особам, які подали їх у п’ятницю, 24 березня.

„Сьогодні ми видали ще 8 паспортів особам, які змінили прізвище або подали фото напередодні. Крім того, сьогодні до нас уже звернулося 10 осіб, у яких не було нової фотографії, і яких відправили з дільниці до нас”, – розповіла Л.ЛУЖНЯК.

Вона пояснила, що згідно з законом, паспорт без поновленої фотокартки особи у 25 та 45 років вважається недійсним. Відповідно люди не мають змоги проголосувати. „Таких людей направляють до нас, ми оперативно вклеюємо фотографію і протягом 10 хв. віддаємо людині оновлений паспорт”, – розповіла Л.ЛУЖНЯК.

Вона зауважила, що спеціально для того, щоб максимально забезпечити тернополянам реалізацію свого виборчого права, паспортна служба працювала в екстреному режимі з 23 березня. Сьогодні паспортисти обслуговуватимуть тернополян до 22.00.