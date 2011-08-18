На фермі Брейвіка знайшли ще одну бомбу вагою від 1 до 1,5 тонни

Андерс Брейвік, обвинувачений у подвійному теракті в Норвегії, жертвами якого стали 77 людей, готував ще одну бомбу, потужнышу, ніж та, яка вибухнула 22 липня в урядовому кварталі Осло, передає у четвер агентство Франс Прес з посиланням на норвезький телеканал NRK.

Зсилаючись на неназвані військові джерела, телеканал повідомляє, що вибуховий пристрій був виявлений на фермі Брейвіка, в 140 кілометрах на північ від Осло. Як наголошується, бомба вагою від 1 до 1,5 тонни, була повністю готова до використання.

Для порівняння, пристрій, за допомогою якого Брейвік здійснив вибух в центрі норвезької столиці, важив, за оцінками експертів, близько 950 кілограмів.

Термін попереднього ув`язнення Брейвіка закінчується 26 вересня, проте 19 серпня відбудуться судові слухання, на яких буде розглянуто питання про продовження цього терміну ще на чотири тижні.