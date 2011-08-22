Чи подобається студентам «сидіти» у соціальних мережах (опитування)

Переважна більшість студентів постійно користуються соціальними мережами.

Про це свідчать передані УНІАН результати річної програми міжнародних соціологічних досліджень Інституту Горшеніна «Студенти – образ майбутнього».

Найактивніші користувачі соціальних мереж – студенти Росії (72,1%) і України (60,9%), в Казахстані соціальними мережами користується лише кожен третій студент (34,6%). Кілька разів на тиждень відвідують соціальні мережі майже чверть (23,6%) українських студентів, 21,8% молодих казахів і 16,2% студентів Росії. Лише кілька разів на місяць з`являються в соціальних мережах 9,3% казахів, 4,5% українців і 2,7% росіян. Не використовують соціальні мережі кожен п`ятий студент Казахстану (20,0%), 8,0% студентів України і 6,2% молодих людей Росії.

Коментуючи результати дослідження, шеф-редактор інтернет-порталу «Lb.ua» Соня КОШКІНА відзначила, що Інтернет - простір, де кожен має можливість самостійно робити вибір. За її словами, сьогодні, завдяки новим технологіям, інтернет доступний більшості молоді, особливо у великих містах. «Сьогодні Інтернет – вже не просто джерело інформації, а й фундамент для формування громадянського суспільства нового типу. Тут є для цього все: дискусійні майданчики, вільні ЗМІ, соціальні мережі. І ти сам визначаєш, ким тобі бути: креативним архітектором майбутнього свого і своєї країни чи ледачим споживачем другорядного контента», - переконана журналіст.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 5 тис. 155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану. У повному обсягу це дослідження можна знайти на офіційному сайті Інституту Горшеніна.