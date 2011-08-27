Сільське господарство підштовхнуло зростання ВВП України

За даними Департаменту економічного аналізу і прогнозування Національного банку України, зростання валового внутрішнього продукту України в липні 2011 року становило близько 7,5% у річній зміні.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

У Нацбанку відзначають, що сільськогосподарське виробництво мало визначальний вплив на динаміку як індексу виробництва базових галузей (у липні 10,8% у річній зміні), так і ВВП.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва в липні цього року порівняно з липнем 2010 року становило 8,7%; у січні-липні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 8,7%. У липні порівняно з червнем ц.р. зростання промислового виробництва становило 2,2%.

Крім цього, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час відкриття виставки «Барвиста Україна» з посиланням на дані Держстату повідомив, що за сім місяців цього року приріст валового внутрішнього продукту становив 5%.

Довідка УНІАН. У державному бюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.