Поблизу Алушти затонув катер
10:12, 27 серпня 2011Суспільство
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Забезпечував роботу плаваючого крану
У Криму поблизу Алушти в Чорному морі затонув катер „Комсомолець Гуцал”, що забезпечував роботу плаваючого крану „Чорноморець-1”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інцидент трапився, учора, 26 серпня, о 17.10 за 2 км від берега.
Жертв та постраждалих немає. Причина та обставини події з’ясовуються.
Правоохоронними органами проводиться розслідування.
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