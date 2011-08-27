Поблизу Алушти затонув катер

У Криму поблизу Алушти в Чорному морі затонув катер „Комсомолець Гуцал”, що забезпечував роботу плаваючого крану „Чорноморець-1”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інцидент трапився, учора, 26 серпня, о 17.10 за 2 км від берега.

Жертв та постраждалих немає. Причина та обставини події з’ясовуються.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.