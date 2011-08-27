Янукович привітав Богдана Ступку з ювілеєм

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав видатного актора Богдана СТУПКУ із 70-річним ювілеєм.

"Сердечно вітаю Вас, корифея вітчизняного театру та кіно, із 70-річчям від дня народження. Високо ціную Ваш яскравий талант і безперервний творчий пошук, безмежну відданість сцені й активну життєву позицію", - відзначає В.ЯНУКОВИЧ у своєму привітанні, текст якого розміщений на його офіційному сайті.

За словами Президента, під керівництвом Б.СТУПКИ Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка продовжує славні традиції українського театру та з успіхом впроваджує новаторські ідеї.

"Ви є гордістю національної культури, її символом, який уособлює акторську майстерність. Зичу Вам міцного здоров`я, щастя, невичерпної наснаги у здійсненні майбутніх задумів", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ у привітанні.